Monika Miller poddała się modzie. Ona również morsuje

Monika Miller medialny start miała dość łatwy, a to oczywiście dzięki nazwisku, jakie nosi. Znany dziadek w jej przypadku sporo pomógł. Ona jednak nie osiada na sukcesie, lecz stara się wypracować jeszcze większy, zupełnie już nie posługując się swoim nazwiskiem. Jest artystką, piosenkarką, modelką i aktorką.

Monika Miller to przy okazji jedna z najbarwniejszych postaci, jakie wybijają się w polskich mediach. Kulturalna, miła, uśmiechnięta - to jedno. Jej wygląd nie każdemu jednak przypada do gustu. Nie wszyscy są bowiem fanami kolczyków w sporych ilościach i tatuaży.