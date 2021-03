Monika Miller pokazała psy. Podaje im produkty z konopi

Co to jest CBD? CBD jest związkiem roślinnym, występującym w konopiach siewnych – Cannabis Sativa L. To naturalne źródło licznych składników mineralnych. Wykazuje pozytywne działanie na dolegliwości dotykające ssaki, począwszy od bólu i stanów zapalnych, po lęki, depresję czy stres. Wszystko to dzięki wpływowi na działanie układu endokannabinoidowego, który posiadają wszystkie ssaki. Dzięki ciągłym badaniom lista zastosowań CBD stale rośnie, dając coraz więcej nadziei tym, którzy chcą poprawić jakość swojego życia. Pozytywny wpływ konopi siewnej na organizm został odkryty już przez starożytne cywilizacje.