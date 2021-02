Monika Miller zmieniła wygląd. Zaskakująca stylizacja

Monika Miller jest praktycznie tak samo barwną postacią, co jej słynny dziadek . To zresztą Leszek Miller wprowadził ją do show-biznesu, gdy pochwalił się kilka lat temu zdjęciem wnuczki w mediach społecznościowych. Od tego czasu dziewczyna stara się wypracować jeszcze większy sukces. Jest artystką, piosenkarką, modelką i aktorką.

Występowała w 10. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie u boku Jana Klimenta zajęła piąte miejsce, a od niedawna można ją też oglądać w serialu "Gliniarze" na Polsacie. Choć uchodzi za osobę kulturalną i uśmiechniętą, to jednak nie wszyscy są fanami jej fanami – Miller to miłośniczka tatuaży i piercingu, co zawsze budzi różny odzew u ludzi. Okazuje się, że wnuczka polityka dorzuciła do swojego wyglądu nowy element.