Monika Mrozowska o byłym mężu i jego żonie. Wspólnie wychowują "prawie ósemkę dzieci". Ale to nie wszystko

"Pewnie nie wszystko zrobiliśmy dobrze przez te lata, było po drodze kilka spektakularnych 'potknięć', ale… dziś, po prawie dekadzie, patrzę na Maćka i jego żonę Karolinę, którzy może wcześniej by na siebie nie trafili, a tak dobrze do siebie pasują, patrzę na to jak się razem rozwijają i ile inspirujących rzeczy robią, na "nasze" cudowne dzieci, których jest w sumie już prawie ósemka. I patrzę… na siebie. Widzę, ile się przez ten czas o sobie nauczyłam, choć dla niektórych moja droga jest nie do przyjęcia. To nie było łatwe. Dla żadnej ze stron. Ale było warto" - stwierdziła.