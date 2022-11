Monika Mrozowska o zmarłym ojcu: "Przez wiele lat oczekiwałam, aż to on mnie przeprosi"

"[...] Miesiąc temu coś się zmieniło. Poczułam, że to ja muszę przeprosić mojego tatę. Przeprosić go za to, że nie dostrzegałam zranionego dziecka w nim samym. Tego małego chłopca, który latami domagał się zauważenia" - pisze aktorka, wyznając, że dopiero teraz poczuła wewnętrzną ulgę.