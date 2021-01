Poruszający wpis aktorki. Nie kryła łez

Pod koniec stycznia Monika Mrozowska powitała na świecie czwarte dziecko. Aktorka wcześniej długo zwlekała z ogłoszeniem informacji o ciąży . Przez wiele miesięcy skrzętnie ukrywała błogosławiony stan. Na jej profilach w mediach społecznościowych nie dało się dostrzec zaokrąglonego brzucha, ponieważ Monika wybierała takie kadry lub pozy, które go zakrywały.

Mrozowska jest już mamą Karoliny, Jagody oraz Józefa. Tym razem na świecie pojawił się kolejny syn, którego nazwała Lucjan. Jakiś czas temu 40-letnia aktorka podzieliła się z fanami informacją, że musiała wykonać dodatkowe testy, by upewnić się, że dziecko jest zdrowe. Na szczęście badania nie potwierdziły niepokojących podejrzeń. Natomiast zdradziła, że ze względu na ryzyko powikłań, poród musiał zostać przeprowadzony w specjalistycznej klinice.

"Trafiłam 4 x szóstkę w totka! 4 razy! Gdy dziś karmiłam mojego małego 'krwiopijcę', to łzy leciały mi ciurkiem po policzkach. Mam styczność z różnymi odcieniami macierzyństwa i tacierzyństwa, z różnymi, mniej lub bardziej, beznadziejnymi przypadkami. Dlatego mam tę świadomość, że WYGRAŁAM 4 RAZ LOS NA LOTERII. Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo się starali, dbali o siebie, chuchali na zimne, to zawsze może coś pójść nie tak. Dlatego dziękuję jakiejś 'sile wyższej', wam za wszystkie dobre myśli i słowa oraz mojej rodzinie, przyjaciołom oraz znajomym. Przyczyniliście się do tej 'wygranej'" - czytamy.