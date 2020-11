Monika Mrozowska pochwaliła się ciążową sesją. Brzuszek coraz większy!

W połowie września Monika Mrozowska podzieliła się z fanami radosną nowiną. Aktorka, której popularność przyniósł przede wszystkim serial "Rodzina zastępcza", spodziewa się czwartego dziecka. Do grona 17-letniej Karoliny, 10-letniej Jagody i 6-letniego Józefa za kilka miesięcy dołączy kolejny członek rodziny. Tego, czy będzie to syn czy córka aktorka na razie nie zdradziła. Niedawno pochwaliła się jednak efektami ciążowej sesji fotograficznej.

Baby boom w polskim show-biznesie. Gwiazdy pękają z dumy

"Miałam tutaj dziś rano nie wchodzić, ale... dostałam kolejne zdjęcia od @po_nitce_do_zdjecia i po prostu nie mogłam się powstrzymać. Natalia! Jeszcze raz Ci dziękuję. W ogóle do tych zdjęć nie byłam przekonana, bo taka aranżowana sesja w ciąży, to zupełnie nie moja bajka, ale... dziewczyno!!!! Zrobiłaś to tak dobrze (i szybko), że aż mam ochotę Cię wyściskać" - napisała podekscytowana Monika Mrozowska.