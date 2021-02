Monika Mrozowska pokazała, jak karmi noworodka. Ma ważny apel do kobiet

Aktorka niedawno po raz czwarty została mamą. Monika Mrozowska jest daleka od ukazywania tylko sielankowej strony macierzyństwa. Doradza kobietom, jak znieść pierwsze tygodnie po porodzie.

Monika Mrozowska zaledwie dwa tygodnie temu przywitała na świecie kolejnego członka swojej rodziny - syna Lucjana. Aktorka jest już mamą 4 pociech. Gwiazda cieszy się popularnością również w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje i porusza istotne tematy związane z macierzyństwem.

40-latka nie obawia się mówić o trudach, z jakimi mierzą się kobiety tuż po porodzie. Jej ostatnie wyznanie o mocno obrzmiałych piersiach spotkało się z dobrym i szeroko komentowanym przyjęciem internautek.

Tym razem Monika Mrozowska pokazała, jak karmi piersią noworodka. W opisie postu zwróciła jednak uwagę na czas połogu.

"Dużo się mówi o ciąży, porodzie, a o połogu prawie wcale... A okazuje się, że dla wielu matek to on jest najbardziej traumatyzującym przeżyciem. (...) To tylko ( i aż) 6 tygodni, dlatego nie bójcie się prosić o pomoc ( macie prawo czuć się słabe, to wam w żaden sposób nie umniejsza), nie stawiajcie sobie wygórowanych oczekiwań i...dopuszczajcie do siebie i dziecka tylko te osoby, do których macie 100% zaufanie" - napisała.

Aktorka zwróciła uwagę na to, że równie ważne jest samopoczucie dziecka, jak i matki. Dlatego ona sama dba o swoje ciało i wygląd do tego stopnia, do jakiego uważa to za konieczne.

"Nie muszę przesiadywać 2 h w łazience, żeby codziennie rano wziąć ciepły prysznic, wymasować ciało olejem z migdałów lub innym, zadbać o bliznę, żeby ładnie się goiła, a włosy wzmocnić ulubioną odżywką. Nie maluję się, ale... jeśli miałabym na to ochotę i poprawiłoby to mój nastrój, to też bym to robiła. To wszystko zajmuje góra 10-15 minut. Ubierajcie siebie i dziecko wygodnie. Nie wciskajcie się na siłę w jeansy sprzed ciąży ( też tak kiedyś robiłam). Miękkie, otulające koszule, bluzy, niegryzące swetry i ... dobrze dobrana bielizna potrafi zdziałać cuda pod kątem samopoczucia" - radzi.

Receptą Moniki Mrozowskiej na pierwsze tygodnie po porodzie jest zadbanie o spokój i komfort matki i noworodka. Z pomocą partnera Macieja Auguścika-Lipki i bliskich z pewnością uda jej się osiągnąć ten cel.