Monika Mrozowska pokazała, jak mieszka. Dom na wsi to spełnienie jej marzeń

Monika Mrozowska zdobyła popularność za sprawą roli serialowej Majki w "Rodzinie zastępczej". Choć od zakończenia produkcji minęło już ponad 10 lat. aktorka wciąż cieszy się uwielbieniem fanów. W ostatnich latach rzadko można było ją zobaczyć na ekranach, za to Mrozowska stała się wpływową influencerką, namawiającą do przejścia na dietę wegańską. Celebrytka postanowiła zmienić swój styl życia i przeprowadziła się do mazowieckiej wsi. Jej dom robi kolosalne wrażenie.