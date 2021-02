Mrozowska pokazała najstarszą córkę. Karolina to już 18-latka

Monika Mrozowska i Maciej Szaciłło przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w rodzimym show-biznesie. Występowali wspólnie w telewizji, opowiadali o swojej miłości i wychowywaniu dzieci. Podawali przepisy na zdrowe potrawy i na szczęśliwe życie. Niestety, w pewnym momencie ich drogi zaczęły się coraz bardziej rozchodzić. Fanom początkowo trudno było w to uwierzyć. Opublikowane w tabloidach zdjęcia aktorki w objęciach innego mężczyzny nie pozostawiły jednak złudzeń. Rozstanie telewizyjnej gwiazdy i jej partnera było już tylko kwestią czasu. W 2012 r. para uzyskała rozwód .

"Wszystkim osobom zaniepokojonym nieobecnością w moich SM mojej najstarszej progenitury 😅 uprzejmie donoszę, że... Karolcia ma się dobrze ( nawet bardzo 😜) . Nie chodzi z nami na spacery, bo... jest już na tyle duża ( co niestety widać na pierwszym zdjęciu 🤯), że ma własne życie 😉, ale ... w domowych pieleszach spędza czas rodzinnie, podczas wspólnych posiłków, dyskusji a nawet od czasu do czasu obejrzy z nami jakiś film 😜 Także... to, że kogoś nie ma na zdjęciu... wcale nie oznacza, że przestał istnieć" - napisała dumna mama.