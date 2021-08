Monika Richardson na plaży. Cytuje antyszczepionkowców

"Tak sobie leżę… I jeszcze chwilę poleżę. Tymczasem wracam myślami do rzuconych, chyba z przekonaniem, na moim profilu sformułowań: w Hiszpanii panuje 'faszyzm covidowy', Hiszpanie wierzą w 'zabobon maseczkowy', a pani Iwona czuła się tu 'zniewolona' i z radością wróciła do kraju, w którym 'tylko Konfederacja przestrzega zapisów Konstytucji'. No cóż, normalnie usuwam, blokuję i zapominam. Ale pani Iwona nazywa się w profilu dziennikarką, pisze poprawnie, bez inwektyw, widać, że naprawdę była w Hiszpanii, coś tam przeżyła. Pomyślałam, że wolność każdy jednak postrzega inaczej. Może dlatego w naszym wspaniałym kraju zgody po prostu być nie może…?"