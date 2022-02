Monika Richardson nie popisała się. To miał być żart o żonie przyjaciela

To wszystko sprawia, że w życiu Richardson nie ma czasu na nudę. W sobotę na Instagramie umieściła wpis z imprezy urodzinowej żony jej przyjaciela. "Tak się bawi… Bródno!!!! Ale ta lepsza część, you know. Urodziny są. Niedużo nas, bo towarzystwo wyselekcjonowane pandemicznie. Jedna zdecydowanie zbyt ładna żona przyjaciela kończy 30 lat. Poczekam jeszcze chwilę, ale jak nie zbrzydnie, trzeba będzie otruć…" – czytamy.