Monika Richardson opowiedziała o relacjach z Zamachowskim

W rozmowie z serwisem lifestyle.newseria.pl opowiedziała, dlaczego po rozwodzie postanowiła wrócić do starego nazwiska: - Kwestia zmiany nazwiska i powrotu do nazwiska Richardson wydaje mi się oczywista. Poprzedniego nazwiska używałam, dlatego że byłam z moim mężem. Natomiast w momencie, gdy przestaliśmy być razem, a nawet przestaliśmy się kontaktować, to używanie tego nazwiska nie ma żadnego sensu. A nazwisko Richardson lubię, zresztą nie ukrywam, że przy prowadzeniu takiego biznesu jak szkoła językowa to nazwisko nie przeszkadza.