Została sama. Monika Richardson powiesiła obraz w miejscu po pianinie byłego

- Gdy mąż się wyprowadził, zadzwoniła do mnie jego prawniczka, właściwie moja prawniczka. Powiedziała, że nasz styczniowy wyjazd był ostatnią, nieudaną próbą ratowania małżeństwa. Uświadomiłam sobie, że byłam naiwna, że miałam w głowie fałszywy obraz rzeczywistości. Wydawało mi się, że kłopoty, które mieliśmy – ze zdradą męża włącznie – to były kłopoty jak w innych związkach – mówiła w rozmowie z "Wprost".

Prezenterka powoli wraca do nazwiska swojego pierwszego męża – Richardson. Ale to nie jest jedyna zmiana w jej życiu. Kobieta nie ma zamiaru się załamywać i wciąż udowadnia, że nawet bez męża ma co robić w życiu.