Monika Richardson przygotowuje się do 50. urodzin. Na imprezę zaprosiła byłego męża

Monika Richardson zawsze otwarcie mówi o tym, co ją frapuje. Czy to chodzi o jej perypetie miłosne, problemy rodzicielskie, a także stosunek do byłego pracodawcy. Niedawno "serdecznie" pozdrowiła prezesa TVP Jacka Kurskiego, życząc mu: "niech go piekło pochłonie".