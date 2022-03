"Ciągali mnie po sądach przez trzy lata". Monika Richardson o finansowych tarapatach. W tle kredyt we frankach

- Nie wiem, skąd ten news. Ten dom jest od wielu, wielu lat wynajęty. Ja go wynajmuję, odkąd z niejakim Zbigniewem Zamachowskim musieliśmy w te pędy się wyprowadzić, bo po prostu przestało nas stać na raty kredytu we franku szwajcarskim, i to był rok 2013. I od tego czasu go wynajmuje - mówi Monika Richardson.