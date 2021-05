Monika Zamachowska i Katarzyna Dowbor dobrze się rozumieją. Trzykrotnie się rozwodziły

Mimo to Katarzyna Dowbor liczyła na to, że zostanie po raz czwarty żoną. Czekała na oświadczyny Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego "Polityki", z którym ma córkę Marię. Tak się jednak nie stało i po kolejnym zawodzie dziennikarka postanowiła, że już nigdy nie zmieni stanu cywilnego. Ta postawa dała do myślenia Monice Zamachowskiej.