Monika Zamachowska idzie z mężem na ślub "w czasach zarazy"

"Ostatnie przygotowania. Powoli do młodych dociera, że to się jednak dzisiaj wydarzy... Świadek pobiera dowody osobiste i... hajda! #ślubwczasachzarazy" - czytamy we wpisie Moniki Zamachowskiej.

"Jedziemy do Krakowa na ślub przyjaciół. W urzędzie będziemy we czworo - młodzi i my, jesteśmy świadkami. Wesele w tym samym składzie w mieszkaniu. Terminu nie można było przełożyć. To będzie naprawdę ciekawe doświadczenie... Opiszę je wam za zgodą zainteresowanych" - napisała wówczas na swoim profilu na Instagramie.