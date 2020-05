Zamachowska w żałobie. "Będzie mi Cię brakowało, Jureczku"

"Dzisiaj był pogrzeb Łapki - dobrego, czułego, cichego człowieka, wspaniałego aktora, który rozumiał, co grał i po co. Lubiłam być blisko niego. Słuchać go i patrzeć w jego mądre oczy. Już się nie spotkamy w Twoim pięknym ogrodzie. Będzie mi Cię brakowało, Jureczku. Tyle ludzi przyszło Cię dzisiaj pożegnać. Do zobaczenia w lepszym świecie!" - napisała.