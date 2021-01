Monika Zamachowska jeździ luksusowym autem. Powodzi jej się

Mądrości Zamachowskiej: "Jeśli mam fejm, to on jest po coś"

Dobrobyt dziennikarki widać też po aucie, którym jeździ razem z mężem Zbigniewem Zamachowskim. Co prawda nie wiadomo, czy jest to ich wspólny majątek, czy też własność aktora, ale skoro była prezenterka TVP miała coś do powiedzenia w sprawie alimentów na dzieci aktora (uważała je za zbyt wysokie), to podejrzewamy, że razem zarządzają domowym budżetem.