Monika Zamachowska upublicznia homofobiczny komentarz. Jest przerażona

Monika Zamachowska nie przeszła obojętnie obok języka nienawiści, który zafundował jej jeden z internautów. Obraźliwy wpis uderzał w osoby homoseksualne. Dziennikarka postanowiła interweniować.

Monika Zamachowska nie pozostała bierna w kwestii wyrażenia swoich poglądów w związku z wyborami prezydenckimi. Szala goryczy przelała się, kiedy jeden z internautów wypisywał na jej profilu homofobiczne treści.

Dziennikarka natychmiast zareagowała. Nieprzyjemną sytuację przekuła w apel do fanów.

"Na przykład taki komentarz dostałam od prawdziwego polskiego patrioty. Usunęłam. Zablokowałam. Ale ten człowiek ma przecież jakąś rodzinę, znajomych. To zło się rozprzestrzenia, jak rak" - napisała wzburzona dziennikarka.

"Jest mi tak strasznie z tym źle. Nie mam już siły tłumaczyć, że zawsze najważniejszy jest CZŁOWIEK" - dodała Monika Zamachowska.

We wpisie gwiazdy pojawiła się prośba do fanów o wzięcie udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jednocześnie Zamachowska namawia do głosowania na Trzaskowskiego, choć w jej odczuciu wcale nie jest wymarzonym kandydatem na urząd prezydenta RP.

"Błagam Was, wybierzcie mądrze 12. lipca. Nie pozwólmy, żeby zło dotknęło naszych bliskich. Trzaskowski nie jest idealny, mam poważny problem z tym, co zrobił, a raczej, czego nie zrobił w kulturze w Warszawie" - czytamy we wpisie.

"Ale on nie przyciąga tych wszystkich niebezpiecznych, faszyzujących, szowinistycznych ksenofobów z hasłami „Polska dla Polaków”. I błagam, nie wkładajcie do tego worka naszej wiary. To naprawdę nie ma nic do rzeczy" - dodała żona Zbigniewa Zamachowskiego.