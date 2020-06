Zamachowska ubolewa nad wakacjami. "Wszystkie plany legły w gruzach"

Monika Zamachowska , jak większość Polaków, szykuje się do wakacyjnych wojaży. I nic dziwnego. Lato za pasem, a 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że Polacy mogą bez przeszkód podróżować. Istnieją pewne ograniczenia ( TU dowiesz się więcej na ten temat). I to właśnie te obostrzenia i utrudnienia spędzają prezenterce sen z powiek.

- Co tu można planować w dobie COVID-19? Wszystkie nasze plany legły w gruzach . Zawsze wybieraliśmy się na wakacje na Sarydnię. Jeździłam tam z całą rodziną lub z przyjaciółkami. Jednak w tym roku na pewno tam nie pojedziemy, bo to są przecież Włochy - powiedziała z żalem w programie "Koronawirus. Raport Faktu".

- Byliśmy niedawno we Wrocławiu, za chwilę wyjeżdżamy do Krakowa i tak będziemy sobie z jednego miasta do drugiego podróżować przez całe wakacje. To nie znaczy, że morze czy góry są złe. Ale w tym roku jest kiepski czas dla turystyki, więc jak pewnie wszyscy wiedzą, ceny są straszne. Dlatego ze względu na wysokie ceny nie planujemy wyjazdu nad Bałtyk - podsumowała w tej samej rozmowie.