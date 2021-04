Wystąpiła w programie na żywo. Zaskoczyło, jak była podpisana

Pomimo że małżeństwo nie wzięło jeszcze rozwodu, niedawno Zamachowska wyznała w rozmowie z "Wprost", że zamierza wrócić do poprzedniego nazwiska. - Po rozwodzie mam zamiar wrócić do nazwiska Richardson, które jest doskonale pamiętane w kontekście mojego największego zawodowego sukcesu, czyli programu Europa da się lubić. Nie jestem gwiazdką jednego sezonu. Wolałabym też, żeby nikt nie zarzucał mi tego, co napisał jeden z internautów, że jestem typem, który "bez faceta nie potrafi żyć". Potrafię. Pytanie, czy chcę - powiedziała.