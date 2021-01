Na nic jej nie brakuje. Policzyli, ile zarabia

Dwadzieścia pięć lat temu Telewizja Polska dała Monice Zamachowskiej (wtedy jeszcze Richardson) ogromną popularność. Głównie za sprawą emitowanego na Dwójce programu "Europa da się lubić". Później dziennikarka trafiła do "Pytania na śniadanie", gdzie pracowała do 2019 roku. Wtedy stacja nieoczekiwanie zakończyła z nią wieloletnią współpracę, zostawiając ją na tzw. lodzie. Mogłoby się wydawać, że dla Moniki Zamachowskiej, pozostającej od tego czasu bez stałego zatrudnienia, a zwłaszcza w czasie pandemii, nastały chude czasy. Okazuje się jednak, że sytuacja finansowa dziennikarki dawno nie była tak dobra. Świadczy o tym nie tylko jej niedawna podróż do Dubaju, ale i oświadczenie jakie wydała jakiś czas temu na Instagramie. - Od roku pracuję i zarabiam więcej, niż przez ostatnie 10 lat w TVP. I to mimo pandemii - podkreślała.