Wspomina początki ich związku. "Byłam złodziejką męża"

Dla nowej miłości oboje sporo poświęcili. Byli wtedy w innych małżeństwach, posiadali dorastające dzieci. Sami wątpili, czy to możliwe, aby ich romans przerodził się w coś poważniejszego. Jednak postawili na jedną kartę, co spotkało się z powszechną krytyką.

- To było zupełnie niesamowite doświadczenie, czuliśmy się jak w oblężonej twierdzy. Oranżerię w Pałacu Tłokinii szczelnie osłonięto ciężkimi storami, bo ukrywaliśmy się przed paparazzi. Było nas czterdzieścioro - najbliższych przyjaciół i rodziny, wspaniali nasi przyjaciele, ś.p. Kazio Kutz ze swoją żoną Iwoną, Mietek Szcześniak, który nam zaśpiewał jak anioł, najlepszy wodzirej świata, czyli Maciek Miecznikowski z żoną, Piotr Polk i Wojtek Malajkat, moje przyjaciółki, nasi wspaniali świadkowie: Kasia Obara z mężem, Maćkiem Kowalskim, no i oczywiście właściciele pałacu, państwo Mazkowie - wspomina Monika Zamachowska w rozmowie z "Faktem".

- Była kaczka i sorbety, pięknie zastawiony stół przybrany moimi ukochanymi herbacianymi różami. Tańczyliśmy długo w noc, teściowa już była ledwo żywa, bo Wojtek Malajkat okropnie ją nadwyrężył tanecznie i wtedy podano najpyszniejszego tatara na srebrnych, fantazyjnych łyżkach. Moi rodzice bawili się do końca, tylko tatę zmógł w pewnym momencie wysiłek wygłoszenia mowy weselnej i bardzo dyskretnie, jak to on, wycofał się na spoczynek. Następnego dnia spotkaliśmy się wszyscy na śniadaniu. Było pięknie - zapewnia.

- Miała przyjechać do Polski siostra Zbyszka, Jola. Mieliśmy razem pojechać do Rzeszowa, odwiedzić Przemyśl, Łańcut, Krasiczyn. Właściwie cała podróż była już przygotowana - dodała.

- Ja już to kiedyś powiedziałam i mówię wciąż: chwilo trwaj. Zbyszek to piękny człowiek, wielki artysta. I jak każdy wielki artysta, to bardzo skomplikowany, nadwrażliwy, łatwy do zranienia człowiek. Życie z nim to jak stąpanie po bardzo cienkiej tafli. Gdy pęka, pęka mi serce. Dlatego tak bardzo się staram - wyznała.