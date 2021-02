Monika Zamachowska zmieniła fryzurę. "Idzie nowe"

Monika Zamachowska, odkąd rozstała się z TVP, większość swojej publicznej działalności przeniosła do sieci. To stamtąd fani wiedzą, co u niej słychać. I jak się okazuje, mimo otaczających nas, niezbyt sprzyjających okoliczności, radzi sobie naprawdę dobrze. Wyjawiła nawet ostatnio, że nie brakuje jej propozycji zawodowych i obecnie zarabia więcej niż wtedy, gdy pracowała w telewizji. W związku z tym nie dziwi fakt, że stać ją na przyjemności, takie jak urlop w Dubaju.