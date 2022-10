Monofon to nie lekkie, łatwe i przyjemne treści. "Wybebeszaliśmy się przed sobą"

Mam wrażenie, że Jacek miał na tej płycie możliwość wkroczenia w rejony, w których dotąd się nie poruszał. Przyzwyczaił wszystkich do stylu Budynia z Pogodno. Zawsze w swojej twórczości był trochę krotochwilny, momentami niepoważny, nawet jeśli podejmował poważne treści, to podawał je w trochę zgryźliwej formie, ironicznej. W połączeniu z jego naturalną zdolnością do przeuroczej konferansjerki koncertowej, przy której publika pokładała się ze śmiech, poniekąd uchodził za trzpiotka. A w przypadku Monofonu i "Monomiasta" powiedział: "wiesz co Dimon, kawał serca zostawiłem na tej płycie. Chyba nigdy nie podchodziłem tak do tekstów". Opowiadał o tym z dumą. I myślę, że nie bez znaczenia było to, że w naszym przypadku musiał się zderzyć z zastaną muzyką, bo w tej materii nie miał za wiele do powiedzenia. To go mocno zainspirowało. Naprawdę się otworzył. Słuchałem tej płyty niedawno i te teksty brzmią dla mnie jak jakieś treści ostateczne. Weźmy choćby refren piosenki "Horror", cały w czasie przeszłym. I wers: "nie wiem, gdzie byłem, wiem, że wróciłem". Nabrał dla mnie dodatkowego znaczenia. Jacek wrócił do domu. Trochę to sobie wyśpiewał. Jak Bowie na "Blackstar".