Moś nie czekała z ripostą. Tak skomentowała słowa Zapendowskiej

- Ciężko mi się do tego odnosić. To jest zdanie pani Elżbiety i ma do tego prawo. Ozdobniki... Z tym się nie zgodzę. Ja chyba nie jestem ozdobnikowa, a bardzo żałuję, bo chciałabym zdecydowanie płynniej przechodzić przez ozdobniki i wielu artystom tego zazdroszczę np. Christinie Aguilerze, która porusza się w tych ozdobnikach niesamowicie sprawnie, Viki Gabor też należy do osób, które niesamowicie płynnie przechodzą przez te dźwięki. To jest dla mnie niebywałe - powiedziała.