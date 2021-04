Mossimo Giannulli opuścił więzienie. Wraz z żoną brał udział w głośnej aferze

Mossimo Giannulli, popularny projektant mody i mąż aktorki Lori Loughlin, opuścił więzienne mury i trafił do aresztu domowego. Zwolnienie mężczyzny nie jest uważane za coś niezwykłego, biorąc pod uwagę długość jego kary. 57-latek rzekomo znajduje się pod nadzorem Federalnej Instytucji Więziennej w Kalifornii, a zakaz opuszczania własnego mieszkania przestanie go zobowiązywać 17 kwietnia

W ubiegłym roku Giannulli i Loughlin przyznali się do zapłacenia 500 000 dolarów za to, by ich córki zostały przyjęte na Uniwersytet Południowej Kalifornii. Podczas gdy projektant zaczął odbywać karę pozbawienia wolności w federalnym zakładzie karnym o średnim poziomie bezpieczeństwa w Lompoc w Kalifornii w listopadzie 2020 r., jego żona spędziła dwa miesiące w więzieniu w kalifornijskim Dublinie, po czym została zwolniona w grudniu.