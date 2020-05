Mówi o włamaniu na telefon. Nie mieli prawa wiedzieć o jego intymnych sprawach

Pod koniec lutego odbyła się w Londynie wstępna rozprawa w procesie, jaki Johnny Depp wytoczył wydawcy "The Sun" . Chodzi o felieton naczelnego tabloidu, który nazwał aktora "żonobijcą", nawiązując bezpośrednio do skandalu, jaki wybuchł przy okazji rozwodu Johnny'ego Deppa i Amber Heard .

Dowodem na to są insiderskie artykuły "The Sun" dotyczące spraw rodzinnych aktora, o których wiedziało bardzo wąskie grono.

Prawnik aktora przypomniał, że do właściciela "The Sun", czyli Ruperta Murdocha, należał też tabloid "The News of the World", który w 2011 r. został zamknięty właśnie związku z włamaniami na telefony i nielegalnym pozyskiwaniem danych.