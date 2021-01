Mówi wprost o aborcji. "Wiem, że to była dobra decyzja"

Przez Polskę przetaczają się protesty po tym, jak Trybunał Konstytucyjny ograniczył swoim wyrokiem dostęp do aborcji. Najpierw protesty wybuchły po ogłoszeniu orzeczenia, teraz - kilka miesięcy później - sytuacja zaogniła się na nowo przez opublikowanie wyroku. Z decyzją TK nie zgadza się ogromna część społeczeństwa, nie brakuje komentarzy polityków, działaczy społecznych, także gwiazd, które mówią o odbieraniu kobietom praw do decydowania o swoim ciele.

Nie jest tajemnicą, że aborcja to w Polsce temat kontrowersyjny, demonizowany, dla wielu po prostu wstydliwy. Wszyscy z pewnością pamiętają reakcje na historię Natalii Przybysz, która w 2016 r. opowiedziała o tym, że zdecydowała się przerwać ciążę na Słowacji . Spotkała się z potężną krytyką, co wielu z pewnością utwierdziło w przekonaniu, że w Polsce nie ma miejsca na spokojną dyskusję o aborcji. Inaczej sytuacja ma się w USA.

"Zdrowiejąc psychicznie po prostu wiedziałam, że to dobra decyzja. Dlatego zawsze czułam się z tym OK, bo wiedziałam, że to nie był dobry moment, by mieć dziecko" - wyznała.

Zwracając się do kobiet podkreśliła: "róbcie to, co uważacie za słuszne. To wasze ciało. To wasze życie".