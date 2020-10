Mucha "przyłapała" swoje dzieci. Była zła. Do czasu

Anna Mucha jest mamą, która stara się zachować dystans do macierzyństwa. Bywa zmęczona, przytłoczona swoją rolą, ale często śmieje się z sytuacji, na które po prostu nie wiadomo, jak zareagować. Ostatnio na instagramowym profilu gwiazdy pojawiły się krótkie nagrania. Aktorka zrobiła je w wannie. Jednak nie to było najważniejsze.

Mucha dała znać fanom o swoim odkryciu. Zauważyła, że w pudełku ma resztę pilingu do ciała. Sądziła, że jej pociechy, gdy tego nie widzi, używają scruba do robienia eliksirów. - Co, obudzić ich, będzie bite? - żartowała.