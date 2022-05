Muniek Staszczyk czuł ogromne wsparcie w walce o zdrowie. Dziś dziękuje fanom

Muniek Staszczyk wraca do pracy w pełnym wymiarze. T.Love po długiej przerwie wydało płytę i rusza w jubileuszową trasę z okazji 40-lecia działalności artystycznej. Powodów do świętowania jest sporo, ale sam Muniek przyznaje, że równie dużo powodów do refleksji. W rozmowie z "Faktem" wrócił do jednego z najtrudniejszych momentów w życiu, których ostatnio doświadczył. W 2019 r. doznał wylewu i walczył o życie.