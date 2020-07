Muniek Staszczyk tęskni za koncertami

Do dramatycznych wydarzeń sprzed roku Staszczyk wrócił w trójkowej audycji "Byle do 13", w której rozmawiał z Marcinem Cichońskim. Przyznał, że wyszedł z choroby "z bożą i lekarską pomocą", a zanim na świecie wybuchła pandemia, zdążył jeszcze wydać płytę "Syn miasta". Pytany o to, jak odnajduje się w nowej, koronawirusowej rzeczywistości, przyznał, że choć tęskni za "normalnością", to nie lekceważy zagrożenia związanego z COVID19.