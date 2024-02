Muzyczna przyjemność w kameralnym wydaniu, czyli "Tik, tik… BUM!" [RECENZJA]

Idąc ulicą Nowogrodzką w Warszawie, od hotelu Marriott w stronę ulicy Marszałkowskiej napotkamy reklamy zrealizowanego z wielkim rozmachem musicalu "We Will Rock You", który od kwietnia ubiegłego roku święci triumfy na dużej scenie Teatru Muzycznego Roma. Tuż przy głównym wejściu po lewej stronie na wielkim plakacie w witrynie teatru wisi utrzymany w czarno-żółtych barwach plakat "Tik, tik… BUM!". Oprócz twarzy aktorów, znanych z wielu produkcji Romy, sam tytuł widzom nic nie powie. A warto tę wiedzę posiąść, by nie przegapić jednego z lepszych przedstawień prezentowanych w polskich teatrach muzycznych.