"Złota dziesiątka". Teatr muzyczny na najwyższym poziomie [WYBÓR PANKA]

And the Oscar Goes To… Teatr Muzyczny Roma przyzwyczaił już do swoich spektakularnych realizacji, ambitnych wyborów i świetnych wokalistów. Wojciech Kępczyński, który od dekad jest dyrektorem Romy, a także wyreżyserował ten hit z piosenkami Queen udowodnił ostatecznie, że jest po prostu w tym najlepszy. Na deskach przy Nowogrodzkiej w stolicy powstało dopracowane, nowoczesne, porywające muzyczne show z wspaniale przetłumaczonymi przez Michała Wojnarowskiego piosenkami Queen. "We Will Rock You" to wysokiej jakości koncert w teatrze i doskonały teatr podczas koncertu.