Na czym właściwie zarabia Magda Gessler? Wiemy, na czym się wzbogaciła

Magda Gessler swoją karierę zaczynała w Hiszpanii, jeszcze w latach 80. Prowadziła tam swoją firmę cateringową, która szybko nabrała rozpędu. Wykwintne dania znalazły grono zwolenników wśród ludzi z wyższych sfer. Wystarczy napomnieć, że należała do nich rodzina królewska, a sam król Juan Carlos I chwalił jej wyszukane potrawy. Stała się rozpoznawalną "marką", a to już było o krok, żeby po czasie zostać królową polskiej gastronomii. Wiele lat pracowała, aby mieć pewną pozycję na polskim (i nie tylko) rynku i można stwierdzić, że doskonale jej się to udało.