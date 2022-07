Magda Gessler grzmi. "Bezprawnie! Samowola! Kradzież, oszustwo"

- W necie ktoś wykorzystując mój wizerunek, znowu chce zarobić. Jest to drobne przestępstwo? Wielkie przestępstwo? Przestępstwo! Mój wizerunek jest moją własnością i nikt nie ma prawa korzystać w imię własnych korzyści z tegoż wizerunku. Więc te dziwne herbatki, które odchudzają, to ściema. Jeśli u mnie na Instagramie i social mediach ich nie ma, to znaczy, że ktoś stara się was oszukać. Mnie i was. Proszę to przekreślić. A ja się tym zajmę od strony prawnej - dodała królowa polskiej gastronomii.