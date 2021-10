Na taką premierę warto było czekać. Organek zaprezentował na żywo nową płytę

Połączenie trafiające mocno do słuchaczy, co pokazał choćby "Ostatni dzień lata". Można powiedzieć, że choć trio czerpie z klasyki, w końcu to znajomy agresywny, przeplatany melodyjnością rock, to Dziwna Wiosna wypada bardzo świeżo. To zgrane trio, które sprawdza się na koncertach i z pewnością będzie o nim głośno. Krótko mówiąc, świetnie dobrany suport przed gwiazdą wieczoru.