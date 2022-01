Tabloid zapytał wróżkę o Kozidrak. "Ma wisielca w kartach"

Z badań wynika, że co siódmy Polak odwiedził wróżkę, ponad połowa czyta horoskopy, a jeden na sześciu jest przywiązany do magicznego amuletu. Nic więc dziwnego, że jeden z tabloidów zwrócił się do tarocistki, by przepowiedziała przyszłość Beacie Kozidrak. Karty pokazały, że czeka ją walka.