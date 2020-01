Nadia Długosz z Beks poucza: "Wystarczy ładnie się uśmiechnąć i powiedzieć dzień dobry"

Mrożące krew w żyłach historie o paniach z okienka w urzędach powtarzane są jak mantra. Są jednak i tacy, którzy nie zgadzają się z takimi twierdzeniami. Nadia Długosz z kanału Beksy obala mity i poucza swoich fanów.

Nadia Długosz wraz z Olą Nowak tworzą kanał w serwisie Youtube o wdzięcznej nazwie Beksy. Dziewczyny zdobyły fanów publikując filmy swojego autorstwa. Są to produkcje raczej lekkie i zabawne niż pouczające. Trzeba jednak przyznać, że poza koncepcją kanału, dziewczyny wzbudzają skrajne emocje. Ola Nowak często jest obiektem wszelakiego hejtu, Nadia zaś jest lubianą, stonowaną dziewczyną, która zazwyczaj ma do powiedzenia coś mądrego.

Zdarza się, że Nadia Długosz, oprócz ich zabawiania, potrafi swoim fanom dać pouczenie w różnych kwestiach. Tym razem poszło o załatwianie urzędowych spraw. "Jako że prowadzę działalność to bardzo często muszę coś tam pozałatwiać w urzędach (...) i naprawdę nie wiem o co chodzi z tymi wszystkimi legendami o tych nieprzyjemnych paniach w urzędach, które nie są w ogóle pomocne. Wystarczy ładnie się uśmiechnąć i powiedzieć dzień dobry. Może to nie one są niemiłe, tylko wy".