Nago i bez księdza. Pogrzeb Krajewskiego to jego ostatni perfomance

"Super Express" dotarł do przyjaciela zmarłego, który powiedział, że ostatnia wola Krajewskiego była mocno nietypowa: – Piotr zażyczył sobie, że chce być pochowany jak Jezus Chrystus - w całunie bez trumny. Jego żona kupiła ten całun. Będzie chowany nago, owinięty tylko materiałem. To ma być ostatni performance jego życia.

Oni odeszli w 2020 roku

Ten pomysł artysty niewątpliwie spajał się z jego projektami za życia, w których lubił szokować. Co więcej, nie była to zresztą jedyna prośba projektanta. Nie życzył on sobie także żadnego księdza na ceremonii. – Piotr kazał nikomu nie płakać i zatrudnić skrzypaczkę. Pogrzeb ma być świecki. Piotr przed śmiercią powiedział nam, że jeśli zobaczy na swoim pogrzebie księdza, to będzie nas straszył – wyznał mężczyzna.