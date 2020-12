Ola Szwed żegna przyjaciela. Krajewski był dla niej jak ojciec

W sobotę 11 grudnia 2020 r. w wieku 64 lat odszedł Piotr Krajewski. O śmierci cenionego przez polskie gwiazdy projektanta poinformowała jego żona Ewa za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dziś o 8:00 rano po kilku miesiącach walki z chorobą nowotworową Piotruś odszedł do Pana" - czytamy w poruszającym wpisie.

"Dziś rano, po zaciekłej walce z chorobą nowotworową, odszedł wspaniały, wszechstronny artysta, mój wieloletni przyjaciel - Piotr Krajewski. Jego dystans do siebie, niezwykłe poczucie humoru, mądrość, dobroć, radość, którą emanował i wnosił w życie innych, jego oddanie sztuce i przyjaciołom... Piotr zaiste był człowiekiem 'nie do opisania'. Piotrusiu dziękuję, że dane mi było Cię poznać, że przez lata dane mi było być częścią Twojego świata... Do zobaczenia po drugiej stronie. Twoja 'Córunia'".