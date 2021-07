Najlepiej zarabiające gwiazdy muzyki. Na ich konta wpłynęły miliony pomimo pandemii

Wiadomo od dawna, że świat muzyki to wielki biznes. Jednak po raz pierwszy w historii rankingów sporządzanych przez "Billboard" przychody z koncertów nie wywalczyły danym artystom czołowych miejsc. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ludzie pokroju Eda Sheerana nie mieli okazji zarabiać ogromnych pieniędzy za sprawą koncertów. Przychody z tego typu działalności spadły w 2020 r. aż dziesięciokrotnie. Miało to wpływ też na to, że całkowite zarobki również zanotowały spadek w stosunku do 2019 r. Dwa lata temu wyniosły one 969 milionów dolarów, rok temu 387 mln.