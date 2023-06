Najlepsza muzyka polska tylko w lipcu w Krakowie

19. edycja Festiwalu Muzyki Polskiej to pięć kolejnych weekendów lipca wypełnionych pieczołowicie dobraną muzyką polską od XVI do XX wieku, uzupełnioną o arcydzieła muzyki światowej, a wszystko to w wykonaniu cenionych artystów z całego świata. W programie m.in. dzieła Józefa Michała Poniatowskiego, Fryderyka Chopina czy Ignacego Jana Paderewskiego, mistrzowskie utwory na barokową lutnię, a także najpiękniejsze arie z rzadko wykonywanych XIX-wiecznych polskich oper. Wśród artystów zarówno uznani wirtuozi i laureaci międzynarodowych konkursów, a także świetnie zapowiadające się młode talenty. To wszystko w Krakowie od 1 do 29 lipca.