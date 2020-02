Najmłodsze dziecko Kate i Williama spacerowało z nianią po londyńskim muzeum. To już duży chłopak

Książę Louis został sfotografowany w publicznym miejscu ze swoją nianią Marią Borrallo. To było wielkie zaskoczenie, zważywszy na to, że do tej pory syn pary książęcej wystąpił oficjalnie u ich boku zaledwie kilka razy.

Do tej pory książę Louis był widziany tylko kilka razy (Getty Images)

Księcia Louisa do tej pory widziano podczas pikniku, który Kate urządziła w trakcie meczu polo, na uroczystości Trooping the Colour z okazji urodzin królowej oraz na zdjęciach, które publikowała monarchia.

Jego prywatność jest strzeżona i spotkanie go graniczy z cudem. A tymczasem mieszkańcy Londynu mogli zobaczyć małego księcia w muzeum. Chłopiec podziwiał eksponaty w towarzystwie niani. Odkąd się urodził, widziano go zaledwie kilka razy, a ostatnio, gdy był jeszcze małym szkrabem.