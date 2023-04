1 z 5 Najtrudniejsza rzecz, jaką miała zrobić księżna Kate? To wcale nie zmaganie się z plotkami o romansie męża

Księżna Kate nie ma życia jak z bajki. Żonie księcia Williama nie brakuje obowiązków. Poza tym, gdziekolwiek się pojawi, musi mieć na uwadze zasady określające, co royalsom wolno, a co jest zakazane. Podczas publicznych wystąpień "trzyma fason", czy jej się to podoba, czy nie. Jedno z takich wyjść było dla niej wyjątkowo trudne.