Najtrudniejszy teledysk, jaki nagrała. Ewa Farna prezentuje swoją "Wersję 2.0"

- Interesujące jest dla mnie, czy ta nastoletnia Ewa chciałaby się ze mną zaprzyjaźnić. Może stałam się przez te lata kimś, z kim by nie była w stanie dojść do porozumienia? Czy cały czas byłam wierna swoim przedsięwzięciom, marzeniom, ideałom? Co mam sobie do powiedzenia? Czy młoda Ewa doceniłaby ścieżkę, którą przeszła jej dorosła odsłona? - dodaje Farna. Podkreśla też, że niezwykle istotne jest dla niej, by w dorosłym życiu nie zatracić kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, "najczystszą, najprawdziwszą i najbardziej szczerą formą siebie".