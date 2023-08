Największa niespodzianka OFF Festivalu. Dawid Podsiadło zagrał szczególny koncert

"Po debiucie mówiono, że to ojcowie nowej rockowej epoki, największy zespół rock’n’rollowy od czasów The Rolling Stones albo kolejne wcielenie The Velvet Underground… Chodzi oczywiście o The Strokes i ich fantastyczny album "Is This It", który przez chwilę pozwolił nam wszystkim uwierzyć, że nie wszystko stracone. Amerykanie tym razem jeszcze na OFF-a nie przyjeżdżają, za to pojawi się grupa Udary, złożona przyjaciół, muzyków, których połączyła czysta zajawka i chęć złożenia hołdu legendarnej płycie The Strokes" - tak zapowiadany był występ Udarów.