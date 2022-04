Naprawdę są razem! Maciej Orłoś pokazał pierwsze zdjęcie z Koziejowską. Internauci wbili im szpilę

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska naprawdę są parą. Tym razem plotkarskie doniesienia wcale się nie myliły, łącząc tę dwójkę już kilka tygodni temu. Teraz, jakby na potwierdzenie, Maciej Orłoś pokazał w sieci zdjęcie z nową ukochaną. Pozowali do niego w teatrze. Może tuż po randce? Orłoś napisał tylko: "Serdecznie pozdrawiamy z teatru, wieczór bardzo udany" i oznaczył przytuloną do niego Koziejowską. Ona to samo ujęcie opublikowała na InstaStory.